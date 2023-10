Arriva l’influenza | l’esperto | “Ecco cosa mangiare per combattere i malanni dell’autunno | Vi svelo i falsi miti più comuni”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È sempre importante prestare attenzione aportiamo in tavola, ma in questo periodo dell’anno può esserlo ancora di più. Per prevenire o affrontare i primidi stagione, si può iniziare dalla scelta di quello che mangiamo, come spiega Paolo Bianchini per orientarci meglio nella scelta della dieta da seguire e sfatando numerosi preconcetti“Un’alimentazione antinfiammatoria è utile per prevenire ogni tipo di disturbo e patologia. Il piatto antinfiammatorio per eccellenza – precisa il consulente nutrizionale e nutraceutico e autore del metodo omonimo – è costituito da proteine (pesce, carne o uova), de un contorno abbondante di verdure verdi o cipolle, il tutto condito con olio extra vergine d’oliva e spezie come curcuma, pepe, peperoncino, aglio. Per poter prevenire in maniera concreta ogni tipo di disturbo o patologia bisognerebbe sempre ...