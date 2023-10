Appello dell' Oms | Aprire oggi il valico di Rafah

(Di venerdì 20 ottobre 2023) "Tutti noi'Oms siamo rimasti scioccati, sconvolti e rattristati dal conflitto in Israele e Gaza. Abbiamo urgentemente bisogno di accesso per portare forniture salvavita. Speriamo che ildivenga aperto. I nostri camion sono carichi e pronti. Ulteriori ritardi si tradurranno...

Lamezia Terme - Il segretario del Pd Lamezia, Gennarino Masi, in una nota critica l'azione'amministrazione comunale e del sindaco Paolo Mascaro e sollecita la fine della legislatura. "..., ...

Foggia: appello dell'arcivescovo Pelvi, 'Andate a votare' Antenna Sud

Appello dell'Ugl a Occhiuto: "Dopo i consorzi si faccia un'operazione trasparenza sulla sanità" RaiNews

I condor mettono in bocca le chiavi dei lucchetti dell’amore lasciati al Grand Canyon e rischiano di morire perché non riescono ad espellerle ...Chi ha un disturbo primario del linguaggio è spesso vittima di bullismo e soffre di ansia e depressione. Ecco come si diagnostica il DPL e come curarlo.