Ancora in Piazza Stetteneck c'è unapostale speciale, destinata a Babbo Natale , dove i ... Orari dispeciali: 24 dicembre ore 11 - 16. 25 dicembre chiuso. Dal 26 dicembre al 7 gennaio ...

Apertura cassetta di sicurezza del defunto, chiarimenti Orizzonte Scuola

Cassette di sicurezza: come funzionano e quanto costano ilGiornale.it

Otto mesi di reclusione e il pagamento di un risarcimento per aver rubato 23 mila euro allo zio che lo stava ospitando in casa. Il tribunale di Sciacca ha condannato A.S., 27 anni, per furto aggravato ..."Il Comune tiene tantissimo al museo di storia naturale, è consapevole della sua importanza e del suo grande valore. Ricordo che sono stata io a volerlo riaprire. Se Landi non tornerà indietro e le di ...