Antonio Ricci | «Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere» Quando Striscia entra a gamba tesa sulla politica

Chissà se Giorgia Meloni un giorno scoprirà davvero che pubblicando i fuorionda di Andrea Giambruno il dominus di Striscia la notiziale ha " fatto un favore ". Di certo il conduttore fidanzato della premier era davvero convinto di essere al sicuro dentro Mediaset. "Ce l'hanno tutti con me. Ma chissenefrega", ripeteva. ...

«La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui». Giorgia Meloni in un post sui social ha sancito la fine ...