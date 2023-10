Anticipazioni Verissimo 22 ottobre | gli ospiti

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini, spoiler epuntata del 222023: ecco gliche Silvia Toffanin intervisterà su Canale 5: SVELATI GLIDEL 222023- Manca sempre meno al weekend di, trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e seguito da oltre tre milioni di telespettatori, che andrà in onda sabato 21 e domenica 22con nuovipronti a raccontarsi in via del tutto ...