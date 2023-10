Anticipazioni Uomini e Donne | registrazione venerdì 20 ottobre 2023 | Gemma Galgani ha un nuovo cavaliere

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Oggi20sono state registrate le nuove puntate dinegli Studi Elios di Roma Tiburtina e ledi Lorenzo Pugnaloni svelano che laodierna si è concentrata sul trono over: dopo aver scaricato, ilMaurizio Laudicino prosegue la sua conoscenza con la dama Elena Di Brino ma un altro uomo è sceso in studio per la dama torinese, Silvio Venturato e Donatella De Giorgio hanno discusso un’altra volta e ilMarco Attanasio e la dama Aurora Tropea hanno portato a termine la frequentazione....