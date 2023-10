Anticipazioni Uomini e Donne del 20 10 23 | colpo di scena che riguarda Maurizio Laudicino | una coppia discute in studio

Leggi su isaechia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sono terminate poco fa le registrazioni di, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda da oltre venti anni. Cosa vedremo nelle prossime puntate? Andiamo a vedere cosa è successo grazie allefornite come di consueto da Lorenzo Pugnaloni. Sviluppi nella conoscenza traed Elena: i due si sono rivisti e c’è stato un bacio a stampo. Aurora e Marco a centro, i due hanno deciso di chiudere la frequentazione perché da parte di lui non è nato nulla di importante. Silvio ha discusso con Donatella, in un primo momento tutto sembrava finito, poi però sono usciti a parlare dietro le quinte. Alessio continua ad uscire con Claudia, per Gemma è sceso un nuovo signore, ha 61 anni, e lei lo ha tenuto. Non si è parlato del Trono classico, in...