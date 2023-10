Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 20 Ottobre

Leggi su zon

(Di venerdì 20 ottobre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 20Roberto è sempre più preoccupato che Lara possa togliergli Tommaso, mentre Marina sembra disposta a tutto pur di uscire dall’incubo in cui sono piombati. Tra gli straordinari sul lavoro e le uscite con Diana, Nunzio sembra tirare un po’ troppo la corda. Rossella, intanto, decide di confrontarsi con lui sul menù per il suo matrimonio. L’arrivo di Speranza a casa di Guido e Mariella sembra finalmente risvegliare in Gerry un nuovo interesse ...