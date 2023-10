Anticipazioni Terra Amara | Puntate Turche | Il Piccolo Kerem Ali In Fin Di Vita!

Mujgan e Fikret partecipano al funerale di Behice a Istanbul, continuano lediAmara. Mujgan pensa di trasferirsi a Istanbul perché vuole evitare che a Cukurova la gente parli ...

Terra Amara, le anticipazioni di oggi, giovedì 19 ottobre: Zuleyha prova qualcosa per Demir ed è in preda ai d ilmessaggero.it

Terra amara, anticipazioni 18 ottobre: i sospetti di Demir su Behice Mediaset Infinity

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...