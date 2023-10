Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 20 Ottobre

Leggi su zon

(Di venerdì 20 ottobre 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 202023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Flora sta pensando di candidarsi come presidentessa del Circolo. Intanto, a colloquio con il console giapponese, Tancredi prende una decisione al posto di Matilde che, sentendosi scavalcata, ci rimane molto male e si sfoga con Vittorio. Alfredo, invece, ha fatto una pazzia per Irene, anche se non può permettersela.Il...