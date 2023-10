Anticipazioni Beautiful settimana dal 16 al 21 ottobre 2023 aggiornamento 20 OTTOBRE

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ultime notizie Se sei un appassionato di, allora non puoi perdere le emozionantidelle puntate in onda dal 16 al 21su Canale5 alle ore 13.45. In questa, la soap opera ci regala momenti di tensione, rivelazioni sorprendenti e riunioni commoventi. Ecco cosa succederà episodio per episodio.dal 16 al 21Lunedì 16: Nell’episodio di lunedì, Finn è a bordo del jet privato di Bill, diretto a Montecarlo. Il giovane medico non vede l’ora di riabbracciare la sua amata Steffy, ignaro che il suo amato marito sia ancora vivo. ...