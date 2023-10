Animali che sbucano dal wc | incredibile ma vero | dopo averlo scoperto controllerai prima di sederti

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È raro che un animale possa sbucarci dal wc. Ma può capitare. Nel dubbio meglio dare una sbirciatinadi accomodarsi sulla tavoletta. Il tempo passato in bagno, seduti sul gabinetto, è – o dovrebbe essere – sinonimo di un attimo di relax in mezzo ai tanti impegni giornalieri. Certo mai penseremmo che proprio da lì possa venire qualche attentato alla nostra incolumità. Un animale nel wc? Non è un bell’incontro – grantennistoscana.it-Tutti però avremo sentito o letto di qualche persona che, alzando la canonica tavoletta del wc, si è trovata davanti una simpatica bestiolina: ratti, serpenti, rane, ecc. Uno scenario da incubo, in particolare se l’intruso si è presentato mentre la persona era tranquillamente seduta sul gabinetto. La domanda che sorge spontanea è: con qualipotremmo avere un incontro ravvicinato nel bagno di ...