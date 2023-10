Andrea Giambruno lascia Mediaset e il programma “Diario del Giorno” | l’indiscrezione

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Stando a quanto riportato da Dagospia,sarebbe fuori da: dovràre ildel”. La decisione sarebbe arrivata dopo i fuorionda, alla luce delle polemiche esplose dopo i video diffusi da Striscia la notizia. Questa mattina Giorgia Meloni, con un post, ha ufficilizzato l’addio al compagno dopo circa 10 anni di storia. «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post scriptum al post in cui annuncia la fine della propria relazione sentimentale con

Meloni, 46, and TV presenter Andrea Giambruno, 42, have been together almost 10 years and have a seven year old daughter Ginevra. In the off-air recordings, broadcast by a satirical TV show Thursday ...«Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere». Così Antonio Ricci, padre di Striscia la Notizia, commenta con l'ANSA la decisione della premier Giorgia ...