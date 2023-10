Andrea Giambruno ha trovato il suo lupo nei fuorionda

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Se il “retrobottega” svela quel maranza col ciuffo che si trasforma inRepubblica, di Francesco Merlo, pag. 13 Non fa più ridere,, che si tocca e ritocca il pacco con la mano a coppa e ogni due parole dice almeno un “cazzo” e poi spiega a una collega di cui non si vede il viso che la filosofia aziendale è «scopare», in due, in tre, «sì, noi facciamo anche la foursome». E a poco a poco il tonto broccolone si fae porcello e vuole le prove della competenza sul lavoro. «Un test attitudinale?» «Si, sco-pa-re». Neppure lo sberleffo è ormai adatto a raccontarlo, adesso che “Striscia la notizia” ha denudato il reuccio che posa il palmo sulla testa della collega Viviana Guglielmi in un moto di confidenza e di tutela, figurazione plastica di un potere personale, di una supremazia, di una padronanza ...