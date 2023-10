Andrea Giambruno fuori pure da Mediaset?

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’indiscrezione lanciata da Dagospia Secondo Dagospia,sarebbeda. Secondo il sito, il giornalista sarebbe vicino a esseredalla conduzione di Diario del Giorno, programma di Rete 4. Su Dagospia si legge: “ANCHE DA: DOVRÀ DIRE ADDIO AL “DIARIO DEL GIORNO” – MA IL REGOLAMENTO DEI CONTI DEI FRATELLI BERLUSCONI CON LA FU DUCETTA DEL “DIO, PATRIA E FAMIGLIA” NON FINISCE QUI… (CHISSÀ SE RIPETEREBBE OGGI A SILVIO BERLUSCONI “IO NON SONO RICATTABILE”…)”. Notizia di oggi, 19 ottobre, è anche quella della rottura tra Giorgia Meloni e. La premier con un post sui suoi profili social ha fatto sapere che la storia era finita da ...

e i fuorionda mandati in onda da Striscia la Notizia , il tg satirico di Canale 5. L'ormai ex compagno della Meloni ci aveva abituato in questi mesi a varie cadute di stile, come ...

Dopo la diffusione dei fuorionda imbarazzanti da parte di Striscia la Notizia, Andrea Giambruno potrebbe essere fuori da Mediaset.