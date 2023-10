Andiamo a quel paese | la serenata Cocciu D’Amuri | testo | traduzione e significato

Leggi su screenworld

(Di venerdì 20 ottobre 2023)presenta al suo interno unadivenuta già un cult, dal titolo, cantata da Lello Analfino, la storica voce del gruppo siciliano Tinturia che ha collaborato per vent’anni con il duo comico. La canzone ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori nel film, al punto che in pochi anni la delicata melodia è diventata virale. Ecco ildella canzone in siciliano: Affaccia bedda e senti sta canzuni la canto sulu a tialu sangu mi fa buddiri ne i vini se nun ti viu mi veni di muriri affaccia bedda ca si tu a canzuni E io ca n’anzi a vui scordu i duluri li peni sunnu ruci si tu mi runi a paci io voglio ...