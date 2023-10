Andiamo a quel paese | dove è stato girato il film

Leggi su screenworld

(Di venerdì 20 ottobre 2023)interamente in Sicilia, in diverse location come Rosolini, in provincia di Siracusa, oltre che a Noto, a Modica e a Ragusa. Ilè ambientato nel paesino siciliano di Monteforte che, tuttavia, èinventato per la storia. In realtà la pellicola è stata girata quasi interamente a Rosolini, nel siracusano. Si possono, infatti, rintracciare molte location del posto come via Sipione in cui i protagonisti vivono con accanto i loro genitori o il Bar Centrale di piazza Garibaldi che è il locale in cui si recano più volte durante il. Le posteritirano le pensioni sono in via Bellini, così come la scuola in cui va la piccola Adele. Proseguendo il tour della città salta all’occhio Corso ...