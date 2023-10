Amici 23 | è nata un’altra coppia tra gli allievi del talent | ecco di chi si tratta

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nelle mura della scuola di23, altri duedel programma di Maria De Filippi si sono avvicinati. Dopo Mew e Matthew, che sono stati i primi a trovare complicità, è scattato il bacio anche tra Holy Francisco e Sarah Toscano, ma stavolta a baciarsi sono stati altri due alunni: lei è una ballerina di Alessandra Celentano e lui è un cantante di Rudy Zerbi.da chi è formata la terzasbocciata nelshow di Canale 5.23, scatta il bacio per due alunni: chi sono Maria De Filippi, con la sua consueta maestria, aveva già cominciato a far trapelare qualcosa nelle puntate precedenti. E oggi, con una clip che verrà mandata in onda domenica, ha deciso di rivelare al grande pubblico un altro momento romantico. Stiamo parlando di Marisol Castellanos, ...