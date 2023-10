Amici 23 | Dustin conquista il cuore della maestra Celentano | ma non convince Todaro

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàTaylor, classe 2002, è uno dei nuovi balleriniclasse di23. Il ragazzo è di origini australiane ha già lavorato per alcuni spettacoli e ha fatto parte dei corpi di ballo di alcune star internazionali. Quest’anno ha deciso di mettersi alla prova con il talent di Maria e sembrerebbe essere uno dei miglioridell’ex concorrente di Isobel. La maglia gli è stata concessa da Alessandra, la quale sembra essere stata colpita dalla simpatia del ragazzo. Raimondo invece, non è convinto delle sue performance e gli ha assegnato un nuovo ...