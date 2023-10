Alto Adige | Meloni | ' voto a Fdi è voto a sicurezza famiglie e imprese'

Sul posto sono intervenuti immediatamente i colleghi per prestare i primi soccorsi e poi il 118 e la polizia localeGarda e Ledro . L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa ...

Meloni: “Alto Adige esempio riuscito di sussidiarietà. Pronti a collaborare con l'Svp” Alto Adige

Valle Aurina, nessuna traccia del 51enne scomparso da giorni Alto Adige

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "In un prossimo provvedimento legislativo proporrò un articolo che dice che, se un Ente attuatore non raggiunge i risultati, subentreranno delle responsabilità". Così il mini ...BOLZANO. "Abbiamo scritto una legge di bilancio correttamente impostata e a nostro giudizio troverà la valutazione onesta delle agenzie di rating che l'hanno letta e di certo non basano le loro ...