Alfa Romeo 33 Stradale debutta al ' Salone Auto e Moto d' Epoca'

(Di venerdì 20 ottobre 2023) TORINO - La 40esima edizione di "d'" rappresenta uno degli eventi più importanti in Europa per gli appassionati dimobili ed'. Perdiventa l'occasione per ...

TORINO - La 40esima edizione di "Auto e Moto d'Epoca" rappresenta uno degli eventi più importanti in Europa per gli appassionati di automobili e moto d'epoca. Perdiventa l'occasione per far debuttare in un salone internazionale dell'auto l'33 stradale, madrina "ad honorem" del programma heritage "Classiche", una gamma di ...

Alfa Romeo 33 Stradale presente al salone “Auto e Moto d'Epoca” di Bologna ClubAlfa.it

Auto e Moto d'Epoca 2023, Alfa Romeo non mancherà FormulaPassion.it

Per questo motivo l’edizione 2023 mette sotto i riflettori sei vetture storiche dei marchi Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Abarth, per l’esattezza FIAT Abarth 595 (1963), FIAT Panda 4×4 (2002), Alfa Romeo ...Dal 26 al 29 ottobre andrà in scena a Bologna il Salone Auto e Moto d’Epoca. Alfa Romeo esporrà la nuova 33 Stradale, ma celebrerà anche i 60 anni di Giulia GT, i 30 anni di 155 V6 Ti e i 10 anni dell ...