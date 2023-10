Alex Pastrana | il Raúl di Élite | «Sembro davvero così cattivo?»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) «Perché mi danno sempre il ruolo di quello pericoloso e violento? Non lo so, devo essere sincero.?». Abito Capsule Pino Lerario Tagliatore. Camicia Giorgio Armani. Stivaletti Dsquared2 Sorride e alza le spalle,, pensando ai personaggi che lo stanno consacrando a livello mondiale come volto emergente della nuova generazione di attori spagnoli. Prima quello dello spietato Ulises di Benvenuti a Eden, la serie thriller-distopica targata Netflix; e poi, sempre per Netflix, quello di, l’inquietante influencer con manie di controllo della serie teen-cult, fresca fresca di approdo online con la sua settima stagione. Siamo in un bar di Milano, in una calda giornata di ottobre, e sono appena passate le 13. ...