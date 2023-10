Alessandro Angelozzi Couture | la sfilata a Parigi è un trionfo

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Talento, personalità, determinazione, umiltà ed un hauteche rispecchia le antiche tecniche del sapientemente fatto a mano. Il marchioè tra i più rinomati per il wedding, abiti d’alta moda completamente Made in Italy che riscuotono successo non solo in Italia, ma anche all’estero. Non a caso il talentuoso couturierha trionfato in occasione della Paris Fashion Week all’Hotel Le Bristol Paris dove ha presentato la sua collezione wedding 2024. Pizzi, merletti, ricami certosini che arrivano anche ad avere ben trecento ore di lavorazione. Un lavoro minuzioso delle petites mains, un saper fare e creare che tutto il mondo ci invidia. Ala collezione bridal di...