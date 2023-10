(Di venerdì 20 ottobre 2023) ROMA -torna ad incontrare i suoi fan con unche prenderà il via il 4 e 5 novembre da Napoli per poi toccare altre sei: Pescara, Rimini, Firenze, Milano, Torino, ...

ROMA - smart torna ad incontrare i suoi fan con untour che prenderà ilil 4 e 5 novembre da Napoli per poi toccare altre sei località italiane: Pescara, Rimini, Firenze, Milano, Torino, fin nel cuore delle Dolomiti con l'ultima tappa di ...

Al via il winter tour di smart 1 in sette località italiane Agenzia di ... Italpress

Temptation Island Winter, al via le riprese: ecco la fatidica data Spetteguless

La nuova versione di Temptation Island Winter sta per cominciare. Filippo Bisciglia ha comunicato che a breve inizieranno le riprese del tanto atteso show nella versione ...Alle ore 10 di questa mattina partirà la prevendita per le partite che vedrà impegnato il Genoa prima in campionato contro la Salernitana venerdì 27 ottobre alle ore 20.45 ...