Al Nassr-Damac | Saudi Pro League | tv in chiaro | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Alè una partita della decima giornata dellaProe si gioca sabato alle ore 17:00: tv, streaming,. Dopo nove giornate l’Al-di Cristiano Ronaldo si trova costretto ad inseguire, proprio come lo scorso anno. Il club di Riad è momentaneamente terzo in classifica a quota 19 punti, gli stessi dell’Al-Ittihad di Kanté e Benzema. Tutto, però, è ancora possibile: nessuna, infatti, finora ha preso il largo, neppure l’Al-Hilal capolista, che di punti ne ha quattro in più dell’Al-, che in questo fine settimana ospiterà il. Castro e Ronaldo – IlVeggente.it (LaPresse)Il tecnico Luis Castro non contemplerà altri risultati oltre alla vittoria dopo il primo mezzo passo ...