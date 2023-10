Ahmad pianista palestinese | “Hamas? Terroristi che non ci rappresentano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nato in un campo di rifugiati palestinesi in Siria; dopo un bombardamento portò il suo pianoforte in strada per suonare tra le macerie, ma idell'Isis arrivarono, gli dissero che la musica era proibita e diedero fuoco al suo strumento (dell’inviato Enzo Bonaiuto) – E’ nato in un campo di rifugiati palestinesi in Siria; dopo un bombardamento portò il suo pianoforte in strada per suonare tra le macerie, “fra la gioia di tante persone, di tanti bambini” ma idell’Isis arrivarono, gli dissero che la musica era proibita e diedero fuoco al suo strumento. Da lì, la sua fuga via terra e via mare e ora vive in Germania da otto anni, con la sua famiglia. Aeham– vincitore del ‘Premio Yorum’, riconoscimento internazionale del ‘Premio Tenco’ che gli sarà consegnato sul palco del teatro Ariston di Sanremo, dove stasera ...