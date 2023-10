Aggressione all’inviato di Rete 4 | Grillo assolto a Livorno per “particolare tenuità del fatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “L’ho incontrato in uno stabilimento balneare, ero nella zona per realizzare un servizio. Dopo essermi qualificato hoalcune domande di politica al signorcon il cellulare acceso.prima ha cercato di portarmi via il cellulare, poi, dopo avermi spruzzato addosso del liquido igienizzante, mi ha spinto con forza facendomi cadere da una scala che collega lo stabilimento alla spiaggia”. Era il 7 settembre 2020 quando il giornalista Francesco Selvi, inviato dalla trasmissione Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio (4), denunciava l’subita da Beppesulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove si era recato per intervistarlo. Il comico aveva strappato il cellulare al cronista procurandogli un trauma distorsivo al ginocchio, il tutto ripreso dalle ...