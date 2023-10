Agente Casale si scaglia contro Corona | “Lo trasciniamo in Tribunale!”

Leggi su notizie

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Mario Giuffredi, procuratore del difensore, ha parlato ai microfoni di TvPlay.it: “Lo abbiamo querelato, la smetta di calunniare Nicolò. La sua talpa sta inquinando le indagini” “Assolutamente sì, abbiamo querelato Fabrizio!”. Parole di Mario Giuffredi,di Nicolò, che ha risposto a distanza alle accusa lanciate da parte dell’ex re dei paparazzi. Il centrale della Lazio, infatti, non risulta indagato né a Torino né in altre procure. Un fiume in piena, il procuratore del calciatore biancoceleste. Ecco quanto ha detto ai microfoni di TvPlay.it. Mario Giuffredi,di Nicolò, ha attaccato Fabriziodopo le accuse al suo assistito (Ansa Foto) – Notizie.com“L’inchiesta principale, per ora, è quella di Torino ed il Procurare stesso ha dichiarato che ...