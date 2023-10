Agenda 2030 | un mondo migliore per le persone che lo abitano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dal 25 settembre 2015, sottoscritta alle Nazioni Unite, da 193 Paesi, l’per lo sviluppo sostenibile vuole garantire un presente e un futuro, al nostro Pianeta e alleche lo. Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS 2023 Un bilancio sull’Europa e sula metà percorso dell’delle Nazioni unite, un Rapporto per scoprire a che punto è l’Italia rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, le proposte di oltre mille esperti per coniugare il presente del nostro Paese al futuro. Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, èresidenti Asvis “Il 2023 è un anno speciale per il percorso dell’: siamo a metà strada e la meta è ...