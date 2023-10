AEW | Il ritorno alla normalità aiuta gli ascolti di Dynamite | su di quasi il 50% in una settimana

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La bufera è passata e non ha fatto danni permanenti. La scorsa, a causa dei playoff MLB è stato spostato al martedì entrando in diretto conflitto con NXT. Di nuovo AEW vs WWE, ma questa volta a Stamford hanno fatto di tutto per vincere il confronto e quando “cali” una scala reale come ha fatto la WWE c’è poco da controbattere.bassi e polemiche sui cinguettii di Tony Khan non hanno però scalfito la solidità che hanella sua collocazione classica e così questai numeri hanno potuto far tirare un sospiro di sollievo dalle parti di Jacksonville. Tutto come prima Secondo Wrestlenomics la puntata didi questaha fatto registrare una media di 901.000 spettatori, in netto rialzo del 48% rispetto ai ...