Ad Amsterdam in piazza contro lo spostamento del quartiere a luci rosse

... AAffari, che attende in serata il giudizio di S&P , il Ftse Mib perde così l'1,3%, mentre nel resto del Vecchio Continente Francoforte cede l'1,05%, Parigi l'1,26% elo 0,93%. ...

Ad Amsterdam in piazza contro lo spostamento del quartiere a luci ... Agenzia askanews

Tre scuole ebraiche di Amsterdam domani saranno chiuse ... +31mag.nl

Amsterdam 20 ott. (askanews) - Centinaia di "sex worker" e di residenti di Amsterdam sono scesi in piazza per protestare contro il trasferimento del loro famoso quartiere a luci rosse in un "centro ...Il prezzo del gas europeo è in risalita. Il contratto Ttf ad Amsterdam guadagna il 4,8% a 52,6 euro al megawattora dai 50 euro della chiusura della vigilia. (ANSA). (ANSA) ...