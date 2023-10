Centinaia di "sex worker" e di residenti disono scesi inper protestare contro il trasferimento del loro famoso quartiere a luci rosse in un "centro erotico" fuori città, in quella che viene vista come parte di una battaglia ...

Ad Amsterdam in piazza contro lo spostamento del quartiere a luci rosse QUOTIDIANO NAZIONALE

Ad Amsterdam in piazza contro lo spostamento del quartiere a luci rosse Libero Tv

Amsterdam 20 ott. (askanews) - Centinaia di "sex worker" e di residenti di Amsterdam sono scesi in piazza per protestare contro il trasferimento del loro famoso quartiere a luci rosse in un "centro ...Il prezzo del gas europeo è in risalita. Il contratto Ttf ad Amsterdam guadagna il 4,8% a 52,6 euro al megawattora dai 50 euro della chiusura della vigilia. (ANSA). (ANSA) ...