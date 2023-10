Accordo Italia-Tunisia per 4mila lavoratori anno non stagionali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Firmato il memorandum frache autorizza annualmente l’ingresso nel nostro Paese di una quota di 4.000subordinati tunisini non. “E’ un impegno concreto del Governo per rispondere più adeguatamente alle esigenze di manodopera del nostro sistema produttivo e al contempo promuovere la gestione di flussi migratori regolari, controllati e sicuri ditunisini”, commenta il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a margine della firma dell’intesa triennale, oggi a Tunisi, da parte del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e dal suo omologo tunisino Nabil Ammar.Il memorandum prevede procedure semplificate per il rilascio dei visti e dei ...