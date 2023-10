Abodi è sicuro | «L’Italia andrà agli Europei | è un nuovo ciclo»

ha poi commentato anche la situazione relativa allo stadio di San Siro: ' Ha un vincolo che io mi auguro possa essere superato, mi auguro si trovi un modo nuovo di mettere in relazione la ...

Nazionale, il ministro Abodi è sicuro: “È l’ora della svolta, gli stadi…” Cittaceleste.it

Calcio, Italia e Turchia ospiteranno Euro 2032: in lizza 10 città Domani

Fabrizio Ponciroli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, partendo dalla FIGC: “In tanti ci chiediamo come mai Gravina sia ancora alla guida del calcio italiano. Non ho nulla contro ...L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il futuro di Garcia è ancora in bilico, anche perché il presidente non lo ha esonerato solo perché non ha trovato il s ...