Abodi | “Abbattere San Siro ipotesi da non scartare a prescindere”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nel corso del programma di Rai Radio1 “Un giorno da pecora”, il ministro dello Sport Andrea, ha parlato di un eventuale soluzione per l’abbattimento dello stadio San: “Sanha un vincolo che spero possa essere superato. Una cosa è dire che è un vincolo, un’altra è dire che ha un valore simbolico. In questo caso penso sia un vincolo di sentimenti, e quelli lì lascio agli amici di Milano. Ad esempio Wembley è stato abbattuto per renderlo attuale, il Bernabeu completamente ristrutturato. Potrebbe accadere lo stesso per San? Questa opportunità non va scartata a, la decisione spetta al sindaco”. SportFace.