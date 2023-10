A Roma si rischia la vita anche ad attraversare sulle strisce

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Atre persone sono morte investite da altrettanti automobilisti negli ultimi tre giorni. Gabriele Sangineto aveva 21 anni, è stato travoltopedonali di fronte alla stazione di Labaro, sulla via Flaminia, periferia nord, appena fuori dal Grande raccordo anulare. Laura Pessina aveva 58 anni, era venuta ada Brugherio, in Brianza, insieme al marito e alla suocera. È stata travoltapedonali di via del Teatro di Marcello, pieno centro, sotto il Campidoglio. Orazio Frezza, pensionato di 78 anni, era da poco uscito di casa con il cane al guinzaglio,lui stava attraversando lesu via Latino Silvio, non lontano dalla stazione Tiburtina. Sono trentatré i morti nella Capitale da inizio anno. Trentatré persone ...