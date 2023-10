A Messina inaugurato ‘Il Mosaico delle Meraviglie’ | il direttore artistico | “Al via con la rigenerazione urbana”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'amore per la Sicilia è il filo rosso che ha unito i nove artisti che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera collettiva promossa da BirraCristalli di Sale E’ l’amore per la Sicilia il filo rosso che ha unito i nove artisti che hanno collaborato alla realizzazione de ‘Il, opera collettiva promossa da BirraCristalli di Sale, realizzata ain unaaree più degradate grazie al supporto della Fondazione MeS.S.In.A, in collaborazione con l’Associazione italiana giovani per l’Unesco (Aigu) e con il patrocinio del Comune di. “Ci sono anche la passione che hanno messo nel trovarsi in un’opera corale, nella quale ciascuno di loro ha scritto una parola che si è armonizzata con le altre, e ...