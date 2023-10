... movimento fondamentalista pericoloso per l'Egitto dai tempi in cui venne assassinato Sadat, primo presidente egiziano protagonista della grande svolta pacifica conaddirittura al ...

Hamas, da dove arrivano le armi per attaccare Israele WIRED Italia

Hamas ha usato armi prodotte in Corea del Nord nell'attacco a Israele RaiNews

Guterres ha sottolineato l’urgenza assoluta della consegna degli aiuti, ma l’Egitto ha fatto capire che Israele non si è ancora impegnato a far arrivare gli aiuti. Con gli ospedali al limite del ...Le due cittadine rilasciate da Hamas dopo essere state tenute in ostaggio nella Striscia di Gaza sono arrivate in Egitto. Lo riferisce Channel 12 secondo entrambe hanno la doppia cittadinanza american ...