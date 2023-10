A Gaza la strage degli innocenti Si può accusare Israele di genocidio?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo gli orribili attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, le bandiere disono state esposte al Parlamento italiano in segno di sostegno ae per protestare contro il terrorismo di Hamas. Palazzo Chigi si è illuminato con i colori della bandiera israeliana. Questi attacchi sono infatti orribili e hanno prodotto enormi perdite di vite civili incoinvolgendo bambini e giovani. Il bilancio delle vittime è di circa 1300 persone, la maggior parte civili. Insieme al rapimento di altre centinaia di civili israeliani, questi atti costituiscono “crimini contro l’umanità” indifendibili. La risposta die, cosa più importante, ciò cheha fatto in decenni di uccisioni indiscriminate, bombardamenti, dominazione, oppressione razziale, insediamenti illegali e sistematica distruzione ...