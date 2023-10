4 donne | 5 uomini e 3 gruppi Chi sarà il vincitore della diciassettesima edizione del talent show di Sky?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo Audition, Bootcamp e Home Visit, a X Factor 2023 è tutto pronto per i Live, in partenza giovedì 26 ottobre in diretta in prima serata suUno e in streaming su NOW. Sono 12 i concorrenti scelti dai giudici, tre per ogni squadra. 4, 5, 3. Chiildel? Fedez accende “X ...