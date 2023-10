20 ottobre 1971 | Borussia Monchengladbach-Inter VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il giallo della sfida traedIl 20del, in Germania, l’gioca l’andata degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni contro il. Una sfida in cui va in scena uno dei gialli ancora irrisolti nella storia del calcio. Sul risultato di 2-1, Boninsegna viene colpito da una lattina e rimane a terra. Il match prosegue e la gara termina 7 a 1. I nerazzurri però, fanno causa per quanto era successo al loro attaccante e la partita si rigocò. Nel ritorno, a Milano, il club meneghino vinse per 4 a 2 mentre l’andata sul neutro di Berlino terminò 0 a 0. Il Biscione si qualificò per i quarti ma la sfida verrà ricordata per i tanti dubbi legati all’incidente occorso a Boninsegna. L'articolo ...