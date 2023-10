Zilliacus annuncia | «Voglio l’Inter! Ho già contattato Al Thani»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Thomas, l’uomo d’affari finlandese, continua a confermare la sua volontà con la società Inter. Di seguito le sue parole al Corriere dello Sport. TRATTATIVA – Thomasè chiaro sulle sue intenzioni: «acquistare l’Inter con il mio fondo XXI Century Football Capital e con la cerchia ristretta di Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Alche holunedì per avviare i colloqui e mettere in comune le nostre risorse. I colloqui con Steven Zhang e con Suning si svolgeranno a porte chiuse e i risultati saranno resi noti a tempo debito. Il nostro prezzo finale d’acquisto è un miliardo di euro. Zhang vuole vendere, ma soltanto a chi sia seriamente intenzionato a rendere ancora più forte l’Inter». REALTÀ – Jassim Alè il nipote del proprietario del ...

