Zagrebelsky | “Apostolico? Sono altri i magistrati da temere”

Leggi su notizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il costituzionalistain un’intervista a ‘La Stampa’ ritorna sul casoe difende il giudice dalle accuse arrivate dal governo (e non solo). Gustavosi schiera con il giudice. In un’intervista a La Stampa il costituzionalista conferma il suo appoggio al magistrato dopo gli attacchi subiti per la partecipazione ad una manifestazione contro Salvini.intervistato da ‘La Stampa’ – Notizie.com – © Ansa“Mi sembra evidente che gli attacchi hanno un intento intimidatorio – spiega– non hanno come obiettivo il provvedimento, ma puntano la tranquillità, la serenità di questo e di qualunque altro giudice in decisioni che posessere importanti per gli interessi del governo. Insomma, servono a dire: tu anni fa ...