WWE | Un momento speciale per Rhea Ripley | sarà nel main event di Elimination Chamber

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Uno al di fuori dei confini USA/Canada è già importante di per sé, figuriamoci di quanta e quale importante possa acquisire uno tale se viene svolto nella terra natale di una delle superstar. A breve avverrà e si tratta diche si terrà a Perth in Australia.neluno importante, soprattutto per superstar come Grayson Waller enati e cresciuti proprio in Australia. Soprattutto nel caso della Mami arriverà un traguardo molto importante e significativo per lei. Infattiprotagonista neldel PLE e molto ...

... così da ricevere un avviso non appena la novità sarà disponibile (al, non risulta ancora ... Netflix, Jay Shetty,, The Dodo, Hrithik Roshan, Shilpa Shetty Kundra, League of Legends, ...

WWE Crown Jewel 2023: quali Superstar non ci saranno The Shield Of Wrestling

Sting lascia i fan della AEW scioccati: il discorso del leggendario ... World Wrestling

Il 4 novembre, oltre al Premium Live Event, la WWE organizzerà un Live Event che si svolgerà a Rochester, New York, a pochissime ore di distanza dall’evento. Per lo show sono al momento pubblicizzati: ...L’ultimo anno infatti la WWE è riuscita ,parlando ovviamente dei grandi eventi ... La Mami infatti è senza dubbio una delle wrestler del momento: non solo è l’attuale Women’s World Champion ma è anche ...