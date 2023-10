WTA Monastir | prodezza di Jasmine Paolini | punto spettacolare dell’azzurra contro Marcinko – VIDEO

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Unadi pregevole fattura quella che si sta mettendo in mostra nell’ultimo periodo. L’azzurra, reduce da un’ottima trasferta asiatica, ha dato seguito e si è qualificata per i quarti di finale del WTA250 di, in Tunisia. La toscana ha sconfitto negli ottavi la talentuosa croata Petra(n.140 del ranking) con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 in 1 ora e 58 minuti di partita e ha staccato il biglietto per i quarti di finale dove affronterà nel derby Lucia Bronzetti. Viaggia la palla die anche oggi lo si è notato speciale su un. Nel corso del decido game del primo parziale, infatti,sono state protagoniste di uno scambio decisamente lungo e qualitativo, concluso con un fantastico recupero della ...