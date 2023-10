Wta Monastir | Paolini elimina Marcinko e vola ai quarti | sarà derby con Bronzetti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Jasmineè la terza azzurra aidi finale del torneo Wta di. E almeno una di loro (l’altra è Lucrezia Stefanini)in semifinale perché la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana sfiderà al prossimo turno Lucia, reduce dalla vittoria contro Sara Errani.arriva tra le migliori otto grazie alla vittoria sulla diciassettenne Petra, battuta 6-4 3-6 6-2 in un’ora e cinquantotto minuti di gioco. Un “match duro, perché lei ha giocato bene e faceva molto caldo”, spiega l’azzurra.è la prima a dare uno scossone al set, strappando il servizio in apertura, mapareggia immediatamente. Il terzo e il quarto game sembrano restituire certezze al servizio, prima di un altro scambio di ...

Jasmine Paolini sfiderà Lucia Bronzetti nei quarti di finale del torneo250 di2023 , evento in programma sul cemento tunisino. Un derby tra due delle giocatrici più in forma del nostro tennis in questa parte finale di stagione post - Us Open. Jasmine, fresca ...

Bronzetti vince il derby con Errani a Monastir: è ai quarti. Avanti anche la Stefanini La Gazzetta dello Sport

WTA Monastir 2023: Lucrezia Stefanini centra i quarti in Tunisia, battuta Katarzyna Kawa OA Sport

Jasmine Paolini ha sconfitto Alizè Cornet al primo turno del torneo 250 WTA di Monastir, Tunisia, con un 6-4, 6-2. Ora affronterà la rivelazione Marcinko, una delle migliori giocatrici emergenti del m ...