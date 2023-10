WTA Monastir 2023 | risultati 19 ottobre | approdano ai quarti Clara Burel e Lesia Tsurenko

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Completati gli ottavi di finale del tabellone principale del Jasmin Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a, in Tunisia, sul veloce outdoor africano, con l’azzurra Jasmine Paolini che raggiunge aile altre italiane Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Jasmine Paolini, testa di serie numero 1, piega la wild card croata Petra Marcinko per 6-4 3-6 6-2 e domani giocherà il derby contro Lucia Bronzetti, numero 6 del seeding. L’avversaria di Lucrezia Stefanini, invece, sarà la transalpina, numero 8 del tabellone, che elimina la wild card russa Erika Andreeva per 6-0 5-7 7-6 (2). L’ultimo accoppiamento deidi finale, invece, vedrà opposte l’ucraina, numero 4 del ...

Il Jasmin Open, WTA 250 sul cemento in corso a Monastir, in Tunisia (montepremi 259.303 dollari), è trasmesso in diretta e in esclusiva su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della FIT.

L'azzurro è dominante a Monastir, in Tunisia, sede del Jasmine Open Monastir 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250: oltre alla presenza di tre azzurre ai quarti in singolare, ovvero Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Una vittoria per festeggiare la prima semifinale WTA. E' l'obiettivo di Lucrezia Stefanini, numero 125 del mondo, che al Jasmin Open di Monastir.