WhatsApp | arrivano i messaggi vocali che spariscono dopo un ascolto

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) –sta attualmente testando la possibilità di inviareche possono essere ascoltati solo una volta dal destinatario. Questa nuova funzione, attualmente disponibile solo per un numero ristretto di utenti Android e iOS che stanno utilizzando la versione beta dell'applicazione, consente di inviarecon un'opzione diuna sola volta. Per farlo, basta toccare l'icona con il numero "1" che appare a destra del simbolo delo vocale durante la registrazione.aver inviato ilo vocale con questa modalità attiva, né l'utente che l'ha inviato né il destinatario saranno in grado di riascoltarloche è stato riprodotto una volta. Il servizio di ...