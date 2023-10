Whatsapp | arriva nuova funzione per chi usa due account

... rivedi le interviste Wired ha aperto il canale: iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: le ultime su tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subitola ...

Whatsapp e doppi account: novità in arrivo, di cosa si tratta Adnkronos

WhatsApp: arriva il doppio account Cellulare Magazine

Appello del primo cittadino Stefania Signorini dopo una serie di segnalazioni arrivate in Comune: "Non date credito a telefonate di persone che non conoscete". Il crimine è tra i più odiosi che ci ...Poi, percorrendo la strada, arriva l’impossibile: la strada dissestata, con buche che si aprono dopo ogni pioggia, non è stato oggetto di manutenzione da parte del Comune. Invece – denuncia Danilo ...