WhatsApp annuncia il multi-account per usare due numeri simultaneamente

... rispondendo alle mie lamentele solo con qualche messaggino". Ilfattoquotidiano.it ha già ... E Zaiabattaglia Gardini mostra la lettera datata 15 marzo 2023 e firmata dal dirigente ...

WhatsApp annuncia l'arrivo delle Passkey, addio alle password iSpazio

WhatsApp annuncia il supporto alle passkey su Android ... DDay.it

Meta sta sviluppando una tecnologia in grado di convertire l'attività cerebrale in immagini manipolabili al computer in maniera quasi istantanea.Mark Zuckerberg ha annunciato che presto gli utenti avranno la possibilità di avere due account su un unico dispositivo.